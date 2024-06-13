В Турции сообщили, как движутся переговоры «Зенита» по Фернандешу и Зайнутдинову

Журналист турецких СМИ Серджан Дикме прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитников стамбульского «Бешикташа» Бактиёра Зайнутдинова и Жедсона Фернандеша в петербургский «Зенит».

«Переговоры между клубами идут успешно, но футболисты пока не приняли своего решения», - сказал Дикме в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Ранее в прессе сообщалось, что за два трансфера петербургский клуб заплатит турецкой стороне 23,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне «Зенит» оформил требл в России. Команда Сергея Семака выиграла Премьер-лигу, Кубок и Суперкубок страны.