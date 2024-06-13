«Зенит» потратит 23 миллиона на покупку двух полузащитников

Петербургский «Зенит» близок к оформлению двух трансферов. Согласно информации журналистов Sabah, ряды «сине-бело-голубых» могут пополнить полузащитники турецкого «Бешикташ» Бактиёр Зайнутдинов и Жедсон Фернандеш.

По данным источника, за португальского футболиста чемпион России заплатит 17 миллионов евро, а еще два миллиона предусмотрены в качестве бонусов. Переход Зайнутдинова обойдется петербуржцам в 4,5 миллиона.

По итогам прошедшего сезона «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. Кроме того, подопечные Сергея Семака стали обладателями кубка и суперкубка страны.