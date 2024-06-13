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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» потратит 23 миллиона на покупку двух полузащитников

13 Июня 2024 • 12:06 Комментировать

Петербургский «Зенит» близок к оформлению двух трансферов. Согласно информации журналистов Sabah, ряды «сине-бело-голубых» могут пополнить полузащитники турецкого «Бешикташ» Бактиёр Зайнутдинов и Жедсон Фернандеш.

По данным источника, за португальского футболиста чемпион России заплатит 17 миллионов евро, а еще два миллиона предусмотрены в качестве бонусов. Переход Зайнутдинова обойдется петербуржцам в 4,5 миллиона.

По итогам прошедшего сезона «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. Кроме того, подопечные Сергея Семака стали обладателями кубка и суперкубка страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Бешикташ Бактиёр Зайнутдинов Жедсон Фернандеш трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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