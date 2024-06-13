«Локомотив» может отправить нападающего в Европу

Форвард московского «Локомотива» Марко Раконьяц может продолжить карьеру в чемпионате Венгрии, где интерес к нему проявляет клуб «Диошдьёр». Об этом рассказал агент футболиста Игорь Глушевич.

«Локомотив» ведёт переговоры с «Диошдьёром» по аренде Марко. Скорее всего, он окажется в этом клубе», - передает слова агента «Чемпионат».

Напомним, что Раконьяц выступает за «железнодорожников» с апреля 2022 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает летом 2026-го. Эксперты портала Transfrmarkt оценивают стоимость форварда в 850 тысяч евро.