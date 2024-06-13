В «Балтике» уверены, что клуб вернётся в РПЛ в следующем сезоне

«Балтика» вернётся в Высшую лигу в следующем сезоне, заявил спортивный директор калининградского клуба Армен Маргарян.

- Где будем через год? Уверен, что в РПЛ. Для этого у нас все есть: и грамотный подход генерального директора, и - по-прежнему - поддержка Ростеха и области. Как бы это ни было сложно, нет ни одной причины, почему мы не можем вернуться, - цитирует Армена Маргаряна Sport24.

Напомним, калининградский коллектив в прошлом сезоне набрал в 30 матчах 26 баллов и вылетел из РПЛ, заняв предпоследнее место. Также клуб дошёл до финала Кубка России, где проиграл «Зениту» со счётом 1:2.