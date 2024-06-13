Слишкович ответил на вопрос о «Химках»

Экс-наставник московского «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал информацию о возможном трудоустройстве в подмосковных «Химках».

«Я не вёл переговоров с «Химками», - передает слова боснийского специалиста «РИА Новости Спорт».

Ранее стало известно, что боссы «Химок» приняли решение отправить в отставку главного тренера команды Андрея Талалаева, который вернул клуб в Премьер-лигу.

Слишкович тренировал «Спартак» в заключительном отрезке минувшего розыгрыша чемпионата России. Под его руководством «народная команда» финишировала на пятой позиции в турнирной таблице.