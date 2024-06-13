«Спартак» эмоционально обратился к Дасаеву

Сегодня, 13 июня, день рождения отмечает легендарный вратарь Ринат Дасаев. Пресс-служба московского «Спартака» поздравила экс-голкипера команды с 67-летием.

«Величайшему Ринату Дасаеву - 67! Ринат Файзрахманович, с днём рождения! Желаем счастья, здоровья и всего наилучшего!» - говорится в публикации столичного клуба.

Напомним, что в составе «красно-белых» Дасаев дважды становился чемпионом СССР. Кроме того, он является бронзовым призером Олимпийских игр – 1980 и обладателем серебряных медалей чемпионата Европы – 1988.

В минувшем сезоне РПЛ «Спартак» финишировал лишь на пятом месте в турнирной таблице.