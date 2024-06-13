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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«ПСЖ» нацелился на ещё одного лидера «Краснодара»

13 Июня 2024 • 08:58 Комментировать

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может трудоустроиться в европейском топ-клубе. Как сообщает Armenie Football, в услугах армянского футболиста заинтересован французский «ПСЖ».

Тренерский штаб парижан подыскивает игрока, который способен быстро переходить из средней линии в атаку. Подписание Сперцяна могло бы решить этот вопрос.

Напомним, что Эдуард выступает за краснодарский коллектив с 2021 года. Трудовое соглашение между сторонами истекает в 2026 году.

В прошедшем сезоне Сперцян провел 33 встречи, забил 11 мячей и сделал семь ассистов. Его трансферная стоимость – 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар ПСЖ Эдуард Сперцян трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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