«ПСЖ» нацелился на ещё одного лидера «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может трудоустроиться в европейском топ-клубе. Как сообщает Armenie Football, в услугах армянского футболиста заинтересован французский «ПСЖ».

Тренерский штаб парижан подыскивает игрока, который способен быстро переходить из средней линии в атаку. Подписание Сперцяна могло бы решить этот вопрос.

Напомним, что Эдуард выступает за краснодарский коллектив с 2021 года. Трудовое соглашение между сторонами истекает в 2026 году.

В прошедшем сезоне Сперцян провел 33 встречи, забил 11 мячей и сделал семь ассистов. Его трансферная стоимость – 20 миллионов евро.