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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» предложил контракт португальцу Фернандешу

13 Июня 2024 • 07:57 Комментировать

Полузащитник стамбульского «Бешикташа» Жедсон Фернандеш может оказаться в российском чемпионате. Петербургский «Зенит» проявляет серьезную заинтересованность в подписании игрока, об этом сообщает инсайдер Серкан Дикме в социальных сетях.

Руководство «сине-бело-голубых» предложило 25-летнему португальцу четырехлетний трудовой договор с окладом в размере трех миллионов евро за сезон. Переговоры между клубами продолжаются и могут завершиться на выходных.

Жедсон играет за «Бешикташ» с лета 2022 года. В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 45 поединках, записав на свой счет три забитых мяча и шесть голевых передач.

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Зенит Бешикташ Жедсон Фернандеш трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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