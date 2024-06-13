«Зенит» предложил контракт португальцу Фернандешу

Полузащитник стамбульского «Бешикташа» Жедсон Фернандеш может оказаться в российском чемпионате. Петербургский «Зенит» проявляет серьезную заинтересованность в подписании игрока, об этом сообщает инсайдер Серкан Дикме в социальных сетях.

Руководство «сине-бело-голубых» предложило 25-летнему португальцу четырехлетний трудовой договор с окладом в размере трех миллионов евро за сезон. Переговоры между клубами продолжаются и могут завершиться на выходных.

Жедсон играет за «Бешикташ» с лета 2022 года. В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 45 поединках, записав на свой счет три забитых мяча и шесть голевых передач.