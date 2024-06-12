Червиченко: «Дзюба уже не может создать угрозу и давление»

Андрей Червиченко, бывший президент московского «Спартака» высказался об Артёме Дзюбе. Форвард по окончании сезона покинул «Локомотив», 30 июня перестанет действовать его контракт с «железнодорожниками».

«Он растерял скорость. Да, он всё ещё может замкнуть передачу, но создать угрозу или давление он уже не может. Отпечаток накладывают его возраст, а также его габариты», - говорит Червиченко для Metaratings.

Как добавил Червиченко, о Дзюбе как о серьёзном нападающем уровня Российской премьер-лиги можно уже позабыть. Минувшей весной нападающий ни разу не отметился голевым действием за «Локомотив».