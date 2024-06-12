Мотта прокомментировал приход в «Ювентус»

Тьяго Мотта, новый главный тренер туринского «Ювентуса» дал свой первый комментарий по поводу прихода в новый клуб.

«Я очень рад начать новую главу во главе такого великого клуба, как «Ювентус». Я благодарю владельцев и руководство клуба, которые могут быть уверены в моем стремлении держать флаг «Ювентуса» высоко развевающимся и доставлять удовольствие болельщикам», - приводит слова Тьяго пресс-служба «бьянконери».

О назначении Мотты на пост рулевого «Ювентуса» стало известно в среду, 12 июня. Специалист подписал трёхлетний контракт с самым титулованным клубом Италии последних 10 лет.