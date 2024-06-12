Известна позиция нападающего «Зенита» Ивана Сергеева в связи с его возможным уходом из питерского клуба.

Как сообщает Sport24 со ссылкой на свои источники, форвард выступает против своего возможного перехода московский «Локомотив». Ранее СМИ сообщали, что Иван может быть включён в потенциальный трансфер между «Локомотивом» и «Зенитом» по нападающему «железнодорожников» Максиму Глушенкову. Иван хотел бы и следующий сезон провести в Санкт-Петербурге.

Напомним, что Сергеев – игрок «Зенита» с 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до окончания следующего сезона, а в сезоне минувшем он помог питерскому клубу 11 голами и пятью ассистами во всех турнирах.