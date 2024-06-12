Мостовой: «Приход Заболотного усилит «Химки», что тут думать?»

Александр Мостовой, бывший российский футболист и эксперт высказался о вероятном переход Антона Заболотного в подмосковные «Химки» свободным агентом. Ранее сообщалось о том, что российский нападающий ЦСКА прошёл медосмотр в подмосковном клубе.

«А что тут думать? «Химкам» нужно усиливаться. Трансфер Заболотного, скорее всего, их усилит. Антон понимает, что в ЦСКА будет сидеть на скамейке, а в «Химках» получит игровое время», - говорит Мостовой «Спорт-Экспрессу».

Как добавил эксперт, Заболотный – уже не молодой форвард, которому важно думать о том, как заработать ближе к концу карьеры.

В минувшем сезоне Антон сыграл за ЦСКА в 42 матчах, в которых забил 12 голов.

Заболотный прошёл медосмотр для нового клуба