Садыгов – о Слишковиче: «Главный тренер «Химок» - Талалаев»

Туфан Садыгов, инвестор, поддерживающий подмосковные «Химки», высказался о слухах о вероятном приходе на тренерский мостик клуба Владимира Слишковича, ныне свободного специалиста.

«Не могу никак комментировать эту информацию. У нас главный тренер — Талалаев, никто его не уволил. Не знаю, что там произошло, почему пошел такой слух», - говорит Садыгов телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, ранее инсайдер Иван Карпов сообщил о том, что Слишкович ещё имеет шансы возглавить подмосковный клуб Российской премьер-лиги.

«Надо спросить у Карпова, откуда у него такой источник», - добавил Садыгов.