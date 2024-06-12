Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 0 0
Шотландия 0 0
Венгрия 0 0
Швейцария 0 0
Группа B
Хорватия 0 0
Испания 0 0
Италия 0 0
Албания 0 0
Группа C
Дания 0 0
Словения 0 0
Сербия 0 0
Англия 0 0
Группа D
Нидерланды 0 0
Польша 0 0
Франция 0 0
Австрия 0 0
Группа E
Украина 0 0
Румыния 0 0
Словакия 0 0
Бельгия 0 0
Группа F
Турция 0 0
Грузия 0 0
Португалия 0 0
Чехия 0 0
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Краснодар» готов заплатить за Осипенко до 6 млн евро слухи

12 Июня 2024 • 20:31 Комментировать

«Краснодар» готов заплатить за защитника «Ростова» Максима Осипенко сумму до 6 млн евро.

Такой новостью делится «РБ Спорт». Ранее сообщалось, что «быки» готовы отдать за защитника сборной России меньшую сумму – 4 млн евро. Также отмечается, что «Краснодар» контактировал с представителями Осипенко ещё до завершения прошедшего сезона РПЛ. Максим является приоритетом для «быков» на замену Хуниору Алонсо.

Напомним, что Осипенко с 2020 года защищает цвета «Ростова». В сезоне минувшем Максим оформил семь голов в рамках 29 матчей во всех турнирах. В минувшем мае игроку обороны исполнилось 30 лет.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Краснодар Максим Осипенко трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Роналду – второй самый возрастной игрок Евро-2024, Модрич – третий «Спартак» выбрал нападающего, который заменит Соболева Агент назвал клуб, в котором Тюкавин начнёт новый сезон Фелиш назвал лучшего футболиста в истории - это не Месси и даже не Роналду Вратарь «Реала» Куртуа высказал мнение о Лунине Гвардиола назвал две сборные, которые могут выиграть Евро-2024 - это не Франция и Англия В сборной Германии произошёл конфликт — известны подробности Фергюсон выбрал нового главного тренера в «Манчестер Юнайтед» «Спартак» нашёл нового вратаря — это не Беленов Гвардиола дал ответ по возвращению в «Барселону»
«Реал» может потерять Беллингема Легенда «Манчестер Юнайтед» Руни выбрал лучшего между Гвардиолой и Фергюсоном Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый Шевченко назвал лучшего нападающего в истории «Милана» Анчелотти заявил, что «Реал» снимется с престижного турнира Месси ответил, сыграет ли на чемпионате мира – 2026 Назван лучший нападающий 2000-х: Роналдо - второй, Ибрагимович на пятом месте «Барселона» уже выбрала замену Флику на случай провала Гвардиола дал ответ по возвращению в «Барселону» Роналду – второй самый возрастной игрок Евро-2024, Модрич – третий
Спортивные новости
Надаль и Алькарас сыграют вместе в парном разряде на Олимпийских играх «Флорида» одержала победу во втором матче финала Кубка Стэнли над «Эдмонтоном» Ещё одна известная российская теннисистка будет выступать за другую страну Канарейкин назвал Бобровского лучшим вратарём мира Канарейкин: «Барков играет на элитном уровне» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Июня
20:31 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» готов заплатить за Осипенко до 6 млн евро слухи
19:57 · Россия. Премьер-лига
Колосков уверен, что матч за OLIMPBET-Суперкубок России соберёт полные трибуны
19:26 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» не стали исключать подписание Дзюбы
18:42 · Россия. Премьер-лига
Агент Барбоза: «Смолов ещё может играть на высоком уровне»
18:36 · Россия. Премьер-лига
Агент Барбоза: «У «Зенита» уже есть игроки на позиции Жедсона Фернандеша»
18:23 · Россия. Премьер-лига
Инвестор «Химок» подтвердил, что клуб нацелился на Антона Заболотного
18:23 · Россия. Премьер-лига
Объявлен город, где пройдёт OLIMPBET-Суперкубок России официально
18:19 · Россия. Премьер-лига
Угальде – в заявке сборной Коста-Рики на Кубок Америки официально
18:16 · Россия. Премьер-лига
Слишкович ещё может возглавить «Химки» 1
17:52 · Россия. Премьер-лига
Руслан Нигматуллин: «Вижу странными попытки «Спартака» найти нового вратаря»
17:34 · Россия. Премьер-лига
Силкин видит Лунёва основным вратарём «Динамо»
17:27 · Россия. Премьер-лига
Сёмин оценил перспективы Дзюбы
17:21 · Россия. Премьер-лига
Булыкин рассказал, почему считает «Локомотив» примером для команд РПЛ
17:01 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: «Переход Вагнера в ЦСКА — это больше имиджевая история»
16:41 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Смолову скоро 35 лет, ему пора заканчивать»
Все новости
Рекомендуем