«Краснодар» готов заплатить за защитника «Ростова» Максима Осипенко сумму до 6 млн евро.

Такой новостью делится «РБ Спорт». Ранее сообщалось, что «быки» готовы отдать за защитника сборной России меньшую сумму – 4 млн евро. Также отмечается, что «Краснодар» контактировал с представителями Осипенко ещё до завершения прошедшего сезона РПЛ. Максим является приоритетом для «быков» на замену Хуниору Алонсо.

Напомним, что Осипенко с 2020 года защищает цвета «Ростова». В сезоне минувшем Максим оформил семь голов в рамках 29 матчей во всех турнирах. В минувшем мае игроку обороны исполнилось 30 лет.