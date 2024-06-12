Колосков уверен, что матч за OLIMPBET-Суперкубок России соберёт полные трибуны

Вячеслав Колосков, почётный президент РФС высказался о грядущем матче за OLIMPBET-Суперкубок России. Его примет Волгоград, а состоится игра 13 июля.

«Стадион в Волгограде на матче за Суперкубок будет битком. Это футбольный город с большими традициями. Даже комментировать нечего. Волгоград — честь и слава российской и советской истории», - говорит Колосков для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в игре за Суперкубок страны сразятся «Зенит», чемпион России и победитель Кубка страны по итогу сезона и «Краснодар» - серебряный призёр чемпионата России.