В «Оренбурге» не стали исключать подписание Дзюбы

Артём Дзюба этим летом покинет столичный «Локомотив» и станет свободным агентом. Дмитрий Андреев, спортивный директор «Оренбурга», клуба второй половины турнирной таблицы РПЛ не стал исключать возможный приход Артёма в уральский коллектив.

«Общаемся с несколькими нападающими. Дзюба вряд ли окажется у нас, но исключать этот вариант нельзя», - делится Андреев для Metaratings.

«Оренбург» по итогу прошедшего сезона РПЛ смог избежать не только вылета, но и стыковых матчей, заняв 12 место.

На неделе форвард Дмитрий Воробьёв официально перебрался из «Оренбурга» в «Локомотив» - на место Дзюбы.