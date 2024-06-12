Агент Барбоза: «Смолов ещё может играть на высоком уровне»

Известный футбольный агент Паулу Барбоза высказался о последних новостях, связанных с Фёдором Смоловым. Нападающий «Динамо», судя по всему, не будет подписывать новый контракт с «бело-голубыми» и свободным агентом уйдёт в бывшую команду – «Краснодар». Там он неоднократно становился лучшим бомбардиром РПЛ.

«Предложение от «Краснодара» показывает, что на высоком уровне он ещё может играть. Он очень талантливый футболист, в «Краснодаре» показать себя ему по силам. С футболом заканчивать рано», - говорит Барбоза для Metaratings.

Смолов в минувшем сезоне сыграл в составе «Динамо» в 34 матчах, забил в них шесть голов и пять раз отдал голевую передачу.

Смолов близок к возвращению в свой бывший клуб