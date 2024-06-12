Агент Барбоза: «У «Зенита» уже есть игроки на позиции Жедсона Фернандеша»

Агент Паулу Барбоза высказался о потенциальном новичке питерского «Зенита». В минувший вторник сообщалось, что португальский хавбек «Бешикташа» Жедсон Фернандеш может перебраться в Санкт-Петербург.

«Очень хороший футболист. Он талантливый игрок из школы «Бенфики», может «Зенит» неплохо усилить, но у «Зенита» на этой позиции уже есть игроки», - говорит Барбоза Metaratings, добавив, что за последние годы Жедсон показал достойный уровень.

Напомним, что 25-летний Жедсон играет за «Бешикташ» уже два года. Его основная позиция на поле – центральный полузащитник, иногда он может смещаться выше на позицию плеймейкера.

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