Инвестор «Химок» подтвердил, что клуб нацелился на Антона Заболотного

Туфан Садыгов, бизнесмен и инвестор подмосковного клуба «Химки» подтвердил, что вернувшаяся в РПЛ команда хочет подписать Антона Заболотного. У форварда истекает контракт с ЦСКА этим летом.

«Его рассматривают как потенциального новичка. Клуб хочет его подписать. Если сумеют договориться с игроком, то трансфер может состояться», - рассказал Садыгов «Спорт-Экспрессу».

Напомним, о том, что «Химки» с высокой вероятностью могут стать следующим клубом Антона, ранее сообщал инсайдер Иван Карпов. Более того, по его информации Заболотный уже прошёл медосмотр в подмосковной команде.