Российский футбольный союз объявил, где пройдёт OLIMPBET-Суперкубок России. Матч за трофей состоится в Волгограде на местном стадионе «Волгоград Арена». Соответствующее решение утвердило бюро исполкома РФС.

В матче за суперкубок России лицом к лицу сойдутся «Зенит» и «Краснодар». Питерцы являются чемпионами и обладателями национального кубка, а краснодарцы получили возможность сыграть как вице-чемпионы Премьер-лиги.

OLIMPBET-Суперкубок России пройдёт в субботу, 13 июля. Время начала игры будет объявлено позже. Прямая трансляция матча пройдёт на телеканале «Матч ТВ».