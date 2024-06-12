Манфред Угальде, форвард московского «Спартака» попал в заявку сборной Коста-Рики на грядущий Кубок Америки. Об этом сообщает пресс-служба центральноамериканской национальной команды.

Напомним, что на Кубке Америки костариканцы попали в непростую группу. Противостоять им в квартете D будут сборные Бразилии, Парагвая, а также Колумбии.

Угальде оказался в «Спартаке» минувшей зимой после перехода из нидерландского клуба «Твенте». За «красно-белых» Манфред сумел отличиться пока что лишь одним голом в официальных матчах – и тот был забит в рамках Кубка России в ворота питерского «Зенита».