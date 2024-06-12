Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович ещё может возглавить «Химки». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», боснийский специалист не отказывал подмосковному клубу. Переговорный процесс стартует в ближайшие дни.

Что касается Сергея Игнашевича, недавно покинувшего «Балтику», то этот тренер отклонил предложение из «Химок». Сергей Юран и Спартак Гогниев в списке претендентов отсутствуют, пишет источник.

Напомним, что «Химки» весной выиграли первенство Мелбет-Первой лиги. Как следствие, команда вернулась в топ-дивизион российского футбола с первой попытки.