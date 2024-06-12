Руслан Нигматуллин: «Вижу странными попытки «Спартака» найти нового вратаря»

Руслан Нигматуллин, бывший голкипер сборной России полагает, что московский «Спартак» зря пытается найти нового вратаря, судя по слухам. Ведь у клуба уже есть достойный первый номер – это Александр Максименко. Недавно его признали лучшим игроком «Спартака» в прошедшем сезоне.

«Попытки найти нового основного голкипера кажутся странными. Возможно, у менеджмента и тренера свое настроение, но я думаю, вратарская позиция в клубе укомплектована на зависть другим», - делится Нигматуллин со «Спорт-Экспрессом».

Помимо Максименко, во вратарской обойме «Спартака» находятся Илья Свинов и Александр Селихов.