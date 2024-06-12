Силкин видит Лунёва основным вратарём «Динамо»

Сергей Силкин, бывший главный тренер московского «Динамо» порассуждал о потенциальной роли Андрея Лунёва в стане «бело-голубых». Ранее появились новости о том, что Лунёв станет игроком «Динамо». Он перейдёт в столичный клуб в статусе свободного агента.

«Я думаю, его ждёт конкуренция. Но Лунёв приходит в клуб не для того, чтобы что-то доказывать, а наверняка, чтобы быть первым номером. Он же играл, дурака не валял», - делится мыслями Силкин с Vprognoze.ru.

Напомним, что Лунёв по итогу сезона покинул «Карабах», топовый азербайджанский клуб.

В «Динамо» основными вратарями являются опытнейший Антон Шунин и его сменщик – более молодой Игорь Лещук.

Экс-вратарь «Зенита» Лунёв переходит в московский клуб