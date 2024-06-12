Сёмин оценил перспективы Дзюбы

Известный тренер Юрий Сёмин оценил перспективы Артёма Дзюбы. Как известно, по завершению сезона 2023/2024 опытный нападающий покинул «Локомотив» в связи с истечением срока трудового соглашения.

«Это зависит от него. Я не знаю, хочет ли он продолжать выступать в РПЛ. Он показывал себя с наилучшей стороны практически во всех командах. Готов ли он тянуть уровень РПЛ? Сложный вопрос», - сказал Сёмин Metaratings, отвечая на вопрос, сможет ли Дзюба играть в РПЛ.

Сёмин вспомнил о примере Фарфана, который в своё время имел восемь килограммов лишнего веса. Тем не менее, этот футболист смог привести себя в порядок и стать одним из лучших игроков чемпионата, рассказал Сёмин.

«Вопрос в том, захочет ли Дзюба продолжать карьеру. Но он точно сможет усилить команды РПЛ», - сказал Сёмин.

Добавим, что в августе Артём Дзюба отпразднует свой 36-й день рождения.