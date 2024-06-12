Булыкин рассказал, почему считает «Локомотив» примером для команд РПЛ

Дмитрий Булыкин, бывший форвард сборной России и московского «Локомотива» рассказал, почему считает сегодняшний «Локо» примером для остальных клубов Российской премьер-лиги.

«В составе пара иностранцев, остальные - молодые ребята, которых Галактионов начал подключать к основе недавно. Клуб сейчас представить без них нельзя, это правильный подход для всех», - делится Булыкин с Vprognoze.ru.

«Локо» под руководством Михаила Галактионова отстал в минувшем сезоне РПЛ от первой тройки лишь на три балла турнирной таблицы, финишировав четвёртым. Этим летом столичный клуб продлил контракт с Галактионовым.