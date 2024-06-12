Алдонин: «Переход Вагнера в ЦСКА — это больше имиджевая история»

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал информацию о возможном возвращении Вагнера Лава в московский клуб.

Алдонин усомнился в том, что Вагнер Лав сможет помочь «армейцам», отметив при этом, что такой трансфер стал бы хорошей имиджевой историей.

«Это больше имиджевая история. Вагнер отказался от перехода зимой? Это его решение, и к нему стоит относиться с уважением», — цитирует Алдонина Metaratings.

Ранее агент Вагнера назвал ложью информацию о возможном возвращении 40-летнего бразильца в ЦСКА.

Сейчас Вагнер Лав выступает за клуб «Атлетико Гойяненсе». В составе команды из Бразилии нападающий провёл 24 матча, забил восемь голов и отдал две результативные передачи.