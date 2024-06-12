Силкин: «Смолову скоро 35 лет, ему пора заканчивать»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о возможном возвращении в «Краснодар» нападающего «бело-голубых» Фёдора Смолова.

Ранее сообщалось, что переход 34-летнего футболиста в стан южан состоится на правах свободного агента.

«Отпускаю его с лёгким сердцем. В «Краснодаре» он уже был и знает, как там играть. В «Динамо» он потерял место в составе. Тюкавин оказался более полезным. Смолову скоро 35 лет, ему пора заканчивать» — цитирует Силкина Metaratings.

В прошедшем сезоне Смолов провёл за «бело-голубых» 34 матча, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач.