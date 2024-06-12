Заварзин: «Будет хорошо, если Бакаев вернётся в «Спартак»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин высказался о возможном переходе полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева в «Спартак».

Ранее сообщалось, что Бакаев может стать частью сделки по возможному переходу нападающего «красно-белых» Александра Соболева в «Зенит».

Заварзин считает, что Бакаев не нужен «Зениту» и ему будет лучше вернуться в «Спартак».

«Будет хорошо, если Зелимхан вернётся в «Спартак», ему нужна игровая практика, он талантливый парень. Бакаеву надо возвращаться в «Спартак», нечего ему сидеть «Зените», — цитирует Заварзина «РБ Спорт».

Минувший сезон 27-летний Бакаев провёл за клуб «Аль-Вахда» на правах аренды. Российский футболист принял участие в 25 матчах команды из ОАЭ, забил один гол и отдал три результативные передачи.