Эвандро Феррейра, агент бывшего нападающего ЦСКА Вагнера Лава, в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал информацию о том, что минувшей зимой московский клуб хотел вернуть 40-летнего бразильца.

Ранее сообщалось, что в ЦСКА хотели пригласить возрастного футболиста на полгода, чтобы уже летом он мог завершить игровую карьеру.

«Это полная ложь!» — заявил агент игрока

В настоящий момент Вагнер Лав выступает за «Атлетико Гойяненсе». В футболке бразильского клуба нападающий успел провести 24 игры, забить семь голов и отдать две результативные передачи.