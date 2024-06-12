ЦСКА хочет стать чемпионом России – Обляков

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков ответил на вопрос, на что настраивается он лично и команда в следующем сезоне.

«Цель всегда одна – побеждать в каждой игре», - цитирует Облякова Sport24.

В прошлом сезоне ЦСКА занял только шестое место в Премьер-лиге. При этом в следующем сезоне «армейцы» хотят стать чемпионами.

«Конечно», - так ответил Обляков на вопрос о том, есть ли у ЦСКА чемпионские амбиции.

Недавно московский клуб объявил об отставке Владимира Федотова и назначении Марко Николича. Сербский специалист в своё время уже работал в России с другой московской командой – с «Локомотивом».