Джикия может продолжить карьеру за границей – названа страна

Защитник Георгий Джикия может продолжить карьеру за рубежом. Так, услуги 30-летнего футболиста были предложены клубам чемпионата Турции.

«Джикия был предложен нескольким клубам турецкой Суперлиги. Среди них «Трабзонспор», «Бешикташ», «Касымпаша» и другие клубы из середины таблицы», - сообщил Sport24 знакомый с ситуацией источник.

В то же время отмечается, что команды готовы предложить Джикии контракт на два года с окладом не более 800 тысяч евро.

Напомним, что по завершению сезона 2023/2024 Георгий Джикия ушёл из «Спартака» в связи с истечением срока контракта. «Красно-белые» решили не предлагать защитнику новый трудовой договор.