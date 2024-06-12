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Гранат: «Зря «Динамо» отпускает Смолова»

12 Июня 2024 • 15:43 Комментировать

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат высказался о возможном переходе нападающего «бело-голубых» Фёдора Смолова в «Краснодар».

Ранее сообщалось, что 34-летний футболист перейдёт в «Краснодар» на правах свободного агента. Отметим, что в составе «быков» Смолов уже выступал в период с 2015 по 2018 год.

«Конечно, зря отпускают Фёдора, он один из лидеров «Динамо» как на футбольном поле, так и за его пределами. Понятно, что игрового времени у него было мало, но когда на игрока рассчитывают, он может принести команде больше пользы», — цитирует Граната Metaratings.

В прошедшем сезоне Смолов провёл за «Динамо» 34 матча, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Динамо Москва Фёдор Смолов Владимир Гранат ещё теги
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