«Рубин» продлил контракт с Зотовым

«Рубин» объявил о продлении контракта с полузащитником Александром Зотовым, выступающего за казанский клуб с 2022 года. Ранее футболист представлял «Енисей», «Динамо» «Спартак», тульский «Арсенал», «Томь» и ярославский «Шинник».

Отмечается, что новое соглашение 33-летнего футболиста рассчитано до 2026 года.

В минувшем сезоне Зотов провёл за «Рубин» 29 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает Зотова в 300 тысяч евро.

Минувший розыгрыш РПЛ «Рубин» завершил на восьмом месте в турнирной таблице, отстав от тройки лидеров на 14 очков.