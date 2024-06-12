«Рубин» продлил контракт с Ивановым

«Рубин» объявил о продлении контракта с полузащитником Олегом Ивановым.

«Рубин» продлил контракт с полузащитником Олегом Ивановым. Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года», — говорится в сообщении клуба.

В минувшем сезоне 37-летний Иванов провёл за «Рубин» 12 матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось.

Напомним, по итогам прошедшего розыгрыша чемпионата России «Рубин» занял восьмое место в турнирной таблице, набрав 42 очка в 30 проведённых матчах.

Отметим, что Иванов защищает цвета казанского клуба с 2022 года. Ранее он выступал за «Ахмат», «Уфу», «Ростов» и «Крылья Советов».