Газзаев ответил на вопрос, нужен ли Джикия ЦСКА

Известный тренер Валерий Газзаев ответил на вопрос о возможном трансфере защитника Георгия Джикии в ЦСКА.

Напомним, что по завершению сезона 2023/2024 Джикия стал свободным агентом, поскольку «Спартак» не захотел продлевать контракт с защитником.

«Георгий – опытный футболист. Мы не знаем, почему он не играл в «Спартаке». Видимо, его преследовали травмы, сверху ещё наслоилась смена тренеров в конце сезона. Футбольное мастерство у Джикии точно есть. Приглашать его в команду или нет – дело нынешнего руководства клуба», - цитирует Газзаева Metaratings.

Георгию Джикии 30 лет. За «Спартак» защитник выступал с начала 2017 года. За это время Джикия провёл в различных соревнованиях 215 официальных матчей, в которых забил пять голов и отдал 11 результативных передач на партнёров.