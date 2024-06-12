Селихов высказался о будущем в «Спартаке»

Страж ворот «Спартака» Александр Селихов ответил на вопрос, будет ли сезон 2024/2025 определяющим для него.

«В каком-то плане, да. Думаю, что будет видно в сезоне, останусь ли я в «Спартаке», - слова Селихова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Действующий контракт Селихова со «Спартаком» рассчитан до следующего лета. По словам 30-летнего футболиста, руководители клуба не вступали с ним в переговоры о продлении трудового соглашения. Селихов отметил, что истекающий контракт не будет оказывать на него давления по ходу сезона.

Напомним, что в прошлом чемпионате России «Спартак» занял пятое место.