Геркус: «Мне кажется, «Локомотив» не удержит Глушенкова»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о возможном уходе из московского клуба нападающего Максима Глушенкова, которого связывают с переходом в «Зенит».

По мнению Геркуса, «Локомотиву» будет сложно удержать одного из своих лидеров.

«Мне кажется, «Локомотив» не удержит Глушенкова. У игрока нет особых причин оставаться. Можно было, например, переподписать его зимой, тогда сейчас выкуп был бы дороже, но даже в этом случае удержать от перехода в «Зенит» было бы сложно», — написал Геркус в своём телеграм-канале.

В прошедшем сезоне 24-летний Глушенков провёл за «Локомотив» 38 матчей, в которых забил восемь голов и отдал 21 результативную передачу.