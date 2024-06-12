Заболотный прошёл медосмотр для нового клуба

Нападающий Антон Заболотный прошёл медицинское обследование для нового клуба. 32-летний футболист близок к переходу в «Химки», о чём рассказывает телеграм-канал «Инсайды от Карпа». Подмосковный клуб согласовал с Заболотным контракт на два сезона.

В четверг Заболотный отметит свой 33-й день рождения. В сезоне 2023/2024 нападающий провёл за ЦСКА 42 официальных матча, в которых забил 12 голов и отдал четыре голевых паса на партнёров.

Отметим, что в «Химки» Антон Заболотный может перейти как свободный агент – контракт игрока с ЦСКА был рассчитан до конца сезона 2023/2024. Подмосковный клуб по итогам прошлого сезона вернулся в Премьер-лигу.