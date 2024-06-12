Селихов: «Сафонов — очень амбициозный парень, он поборется с Доннаруммой в «ПСЖ»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов поделился мнением о голкипере «Краснодара» Матвее Сафонове, который близок к переходу в «ПСЖ».

По мнению Селихова, российский футболист способен побороться с Джанлуиджи Доннаруммой за статус основного голкипера команды.

«Это очень круто. Я знаю Матвея, он очень амбициозный парень. Желаю ему только успехов», — цитирует Селихова «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Сафонов провёл за «Краснодар» 30 матчей, в которых пропустил 27 голов и в 11 встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 20 миллионов евро.