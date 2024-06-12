Вратарь «Спартака» Селихов высказался об Абаскале

Голкипер «Спартака» Александр Селихов высказался о Гильермо Абаскале, которого московский клуб уволил с должности главного тренера в апреле.

По словам Селихова, он лояльно относится к Абаскалю, поскольку испанский специалист дал ему хороший опыт.

«Он новый человек со своими принципами, со своим видением, со своей философией футбола. Я ему могу только спасибо сказать. И что-то говорить про него плохое я не могу задним числом», - цитирует Селихова сайт «Матч ТВ».

Напомним, что Абаскаль был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды. В следующем сезоне рулевым «Спартака» будет Деян Станкович.