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Вратарь «Спартака» Селихов высказался об Абаскале

12 Июня 2024 • 14:39 Комментировать

Голкипер «Спартака» Александр Селихов высказался о Гильермо Абаскале, которого московский клуб уволил с должности главного тренера в апреле.

По словам Селихова, он лояльно относится к Абаскалю, поскольку испанский специалист дал ему хороший опыт.

«Он новый человек со своими принципами, со своим видением, со своей философией футбола. Я ему могу только спасибо сказать. И что-то говорить про него плохое я не могу задним числом», - цитирует Селихова сайт «Матч ТВ».

Напомним, что Абаскаль был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды. В следующем сезоне рулевым «Спартака» будет Деян Станкович.

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