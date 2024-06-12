Корниленко: «Никаких бумаг по Гарре от «Краснодара» не приходило»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о возможном переходе нападающего Бенхамина Гарре в «Краснодар».

«На сегодняшний день в клуб никаких бумаг по Гарре от «Краснодара» не приходило», — цитирует Корниленко «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что «Краснодар» находится на стадии продвинутых переговоров по трансферу Гарре, чей контракт с самарским клубом рассчитан до 2026 года.

В минувшем сезоне Гарре провёл за «Крылья Советов» 25 матчей, в которых забил девять голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 8 миллионов евро.