«Рубин» близок к подписанию вратаря

«Рубин» работает над усилением состава команды в летнее трансферное окно. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», казанский клуб близок к подписанию вратаря Артура Нигматуллина.

По данным источника, «Рубин» близок к заключению с 33-летним голкипером контракта на два года с опцией продления ещё на один сезон.

С лета 2021 года Артур Нигматуллин выступал за «Пари НН». В сезоне 2023/2024 вратарь провёл 31 официальный матч, в которых пропустил 52 гола. Нижегородцы сохранили прописку в топ-дивизионе лишь по итогам стыковых матчей, где оказались сильнее тульского «Арсенала».