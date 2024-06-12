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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Рубин» близок к подписанию вратаря

12 Июня 2024 • 14:19 Комментировать

«Рубин» работает над усилением состава команды в летнее трансферное окно. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», казанский клуб близок к подписанию вратаря Артура Нигматуллина.

По данным источника, «Рубин» близок к заключению с 33-летним голкипером контракта на два года с опцией продления ещё на один сезон.

С лета 2021 года Артур Нигматуллин выступал за «Пари НН». В сезоне 2023/2024 вратарь провёл 31 официальный матч, в которых пропустил 52 гола. Нижегородцы сохранили прописку в топ-дивизионе лишь по итогам стыковых матчей, где оказались сильнее тульского «Арсенала».

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Артур Нигматуллин Пари НН трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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