Мельников: «Было бы интересно увидеть Козлова в «Зените»

Бывший тренер «Зенита» Вячеслав Мельников высказался о будущем полузащитника «Балтики» Данилы Козлова.

Напомним, 19-летний футболист является воспитанником петербургского клуба.

«Мне очень нравится Козлов, талантливый мальчишка. Хорошо показал себя в прошедшем сезоне. Мне лично было бы интересно видеть Козлова в «Зените», — приводит слова Мельникова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Козлов провёл за «Балтику» 15 матчей, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной России в 1,8 миллиона евро.

Отметим, что «Балтика» не смогла сохранить прописку в РПЛ и следующий сезон проведёт в Мелбет-Первой лиге.