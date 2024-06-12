Мельников: «Было бы интересно увидеть Козлова в «Зените»

Бывший тренер «Зенита» Вячеслав Мельников высказался о будущем полузащитника «Балтики» Данилы Козлова.
Напомним, 19-летний футболист является воспитанником петербургского клуба.
«Мне очень нравится Козлов, талантливый мальчишка. Хорошо показал себя в прошедшем сезоне. Мне лично было бы интересно видеть Козлова в «Зените», — приводит слова Мельникова «РБ Спорт».
В минувшем сезоне Козлов провёл за «Балтику» 15 матчей, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной России в 1,8 миллиона евро.
Отметим, что «Балтика» не смогла сохранить прописку в РПЛ и следующий сезон проведёт в Мелбет-Первой лиге.
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