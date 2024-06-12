Президент РПЛ высказался о работе над календарём

Александр Алаев, который занимает должность президента Российской премьер-лиги, высказался о календаре следующего чемпионата. По словам Алаева, после жеребьёвки пути РПЛ Кубка России лига совместно РФС начала работу над календарём.

«Если помните, в том году мы остановились, кажется, на 66‑м варианте календаря. Надеюсь, что в этом году получится быстрее. Но лучше внимательнее подойти к составлению календаря и учесть все нюансы», - цитирует Алаева «Матч ТВ».

Глава РПЛ отметил, что в следующем сезоне будут команды, выступающие на одном стадионе. Кроме того, остаются команды со сложной логистикой.

Базовые дни первого тура следующего чемпионата России – 20 и 21 июля. Чемпионский титул будет защищать «Зенит», становившийся чемпионом в каждом из шести последних сезонов.