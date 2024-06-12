Футбольный эксперт Андрей Гордеев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о последних трансферных новостях.

- В СМИ пишут, что Смолов может перейти в «Краснодар». Как оцените такой трансфер?

- Это имиджевая история. Смолов уже был в «Краснодаре», неплохо там выступал. Это ситуация, когда и клуб, и игрок понимают, на что идут. Они осознают потенциал, силу, и для чего это происходит. Для Смолова это хорошее решение, чтобы продолжить карьеру. Это благодатное место для него. Так что здесь выиграют все.

- Латышонок в скором времени должен перейти в «Зенит». Нужен ли питерцам новый вратарь?

- Не помешает. Надежность на самой важной позиции необходима. Это понимает тренерский штаб, когда подписывает контракт с этим голкипером.

- Думаете, он будет первым номером «Зенита»?

- Конкуренцию никто не отменял. Но в любом случае, этот трансфер для питерцев оправдан.

- А в переход Соболева в «Зенит» верите?

- Тут есть вопросы. Для баланса легионеров и россиян – возможно, он нужен. Но у меня по этому переходу вопросов больше, чем ответов. Есть сомнения по поводу целесообразности этой сделки. Зачем приходить в «Зенит» и не играть? А я не могу сказать, что Соболеву место будет гарантировано. Александру нужно играть, причем постоянно. Для любого нападающего игровая практика очень важна. А у Соболева обычно так, что стоит чуть выбиться из игрового ритма, и сразу возникает много вопросов.

- Кроме этого, «Зенит» ведет переговоры с «Локомотивом» о покупке Глушенкова. Что думаете о таком переходе?

- Хочется отметить прогресс игрока за последнее время. Он чувствует и понимает игру. Но хватит ли у него других качеств, необходимых для игры в «Зените»? Сейчас он развивается, и я бы не спешил бы с таким переходом на его месте.

- Не спешили бы из-за высокой конкуренции?

- Он провел хороший сезон, прибавляет. Как бы этот переход не застопорил его прогресс. А такое часто бывает, когда игрок переходит на уровень выше. Вопрос в том: потянет ли он конкуренцию в «Зените». Если по Соболеву я сильно сомневаюсь, то по Глушенкову сомнений меньше. Интерес «Зенита» мне понятен – ему нужны российские футболисты. Вопрос в развитии самих игроков. Тут надо думать.

- Из «Локомотива» могут уйти Миранчук, Тикнизян, Пиняев и Баринов. Нужно ли удерживать кого-то из них?

- «Локомотив» - один из лидеров российского футбола, и у него есть свои амбиции. Надо понимать, какие задачи будет ставить сам клуб. Но еще ни разу никто не выиграл, удерживая футболистов. Если есть хорошие предложения и у игрока есть возможность повышения класса и дальнейшего развития - надо отпускать. А если происходит наоборот – тебя зовет клуб ниже уровнем, то нужно хорошо подумать.

- Если лидеры уйдут, «Локомотиву» предстоит заново ставить игру?

- Конечно. Даже если в составе меняются три человека, это считается серьезной ротацией в составе. Для тренеров это дополнительная работа.

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- Следите за историей с переходом Сафонова в «ПСЖ»? Состоится ли этот трансфер, как думаете?

- Сложно сказать, насколько это реально, хотя переговоры подтверждаются. Для Сафонова это предложение, от которого не отказываются. Обычно это идет на пользу не только игроку, но и клубу, из которого он ушел. Значит, что клуб правильно работает, раскрывая таланты футболистов. Но у меня пока есть сомнения в успешном завершении этой истории.

Елена Григорьевская