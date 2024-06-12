«Зенит» и «Бешикташ» придумали хитрый трансферный план

В «Зенит» из «Бешикташа» этим летом могут перейти полузащитники Бактиёр Зайнутдинов и Жедсон Фернандеш. Поскольку турецкий клуб должен будет заплатить «Бенфике» 50% от стоимости трансфера Фернандеша, был придуман хитрый трансферный план. Так, «Зенит» может заплатить за 26-летнего Зайнутдинова 25 миллионов евро, а за 25-летнего Фернандеша – только 5 миллионов евро. При таком раскладе «Бешикташу» придётся переводить «Бенфике» только 2,5 миллионов евро, рассказывает Digi Sports. При этом пока неизвестно, будет ли такой план реализован.

Отметим, что Бактиёр Зайнутдинов ранее уже выступал в России за такие клубы, как «Ростов» и ЦСКА.