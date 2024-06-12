Нападающий «Спартака» Александр Соболев пошутил над российским городом Барнаулом.

В своём телеграм-канале футболист похвастался отдыхом в Италии. Соболев опубликовал фотографию из Рима, подписав: «Где-то под Барнаулом».

В комментариях пользователи не оценили юмор и ответили футболисту, что это не смешно и у Соболева нет чувства юмора.

Ранее в российских СМИ появилась информация, что «Зенит» заинтересован в трансфере 27-летнего форварда. В прошлом сезоне он сыграл за «Спартак» 34 игры во всех турнирах, отметившись 10 голами и отдал девять результативных передач.

Контракт между сторонами истекает летом 2026 года, а трансферная стоимость Соболева оценивается в 7,5 млн евро.