Футбольный эксперт Константин Лепёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о последних трансферных новостях.

- Латышонок в скором времени должен перейти в «Зенит». Нужен ли питерцам новый вратарь?

- Если «Зенит» берет голкипера, значит, он нужен. Питерцы имеют все возможности покупать футболистов, продавать их. Раз они совершают какие-то трансферы, значит, так необходимо команде. Потянет ли Латышонок уровень «Зенит», другой вопрос. Он проявил себя в «Балтике», это однозначно. А что будет в питерском клубе, надо смотреть, когда начнет играть.

- Он сможет завевать пост номер один?

- Если бы вратаря брали из Бундеслиги, можно было сказать, что это первый номер. А когда футболист совершает переход внутри страны, это все люди для ротации. Кто-то из них заиграет в составе, кто-то нет. Это обычная практика.

- А Глушенков, по поводу которого «Зенит» ведет переговоры с «Локомотивом», разве не игрок для основного состава?

- Он тоже хорошо себя проявил в прошедшем сезоне. «Зенит» интересуется всеми такими футболистами. Это хороший знак для игроков. Но надо понимать, что в питерском клубе конкуренция выше, чем в любой другой команде. Из россиян это один из лучших футболистов, которые есть сейчас в нашей стране. В «Зените» очень сильные иностранцы, но какие-то отечественные игроки выходить должны. Поэтому Глушенкова и рассматривают.

- В возможный переход Соболева в «Зенит» вы верите?

- Я верю в любой переход, но не вижу необходимости в этом трансфере. С Соболевым будет то же самое, что и с Сергеевым. Он станет периодически выходить на замену. Но Сергеев забивал мячи при этом. Будет ли забивать Александр – вопрос спорный. Для нападающего хорошо, когда им интересуется «Зенит», и надо пробовать туда переходить, потому что там забивать легче, чем в любом другой клубе.

- Сергеев сильнее Соболева, как форвард?

- Думаю, раз они играют в РПЛ, то примерно одного уровня.

- Пишут, что в «Зенит» переходит Глебов.

- Это, опять-таки, россиянин. Думаю, в «Зените» понимают, что вытеснить из состава легионеров тяжело, и клуб ищет варианты ротации среди российских футболистов.

- Также была информация, что Смолов подпишет контракт с «Краснодаром». Нужен он «быкам»?

- Уверен, селекционный отдел клуба понимает, что делает. А оправдает ли Фёдор их надежды, это только им известно. Данный трансфер может показаться странным, учитывая, что Фёдор в «Динамо» играл нестабильно, но это только для журналистов. Для меня ни один переход не кажется странным.

- В ближайшее время «Динамо» подпишет контракт с вратарем Лунёвым. Что об этом думаете?

- В этом году «Динамо» играло достойно и хочет продолжить борьбу за чемпионство, поэтому пытается усилиться. В команде знают, чего им не хватает. Вот и увидим, разберутся они с этим или нет. Это сложный вопрос.

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- Следите за историей с переходом Сафонова в «ПСЖ»? Состоится ли этот трансфер, как думаете?

- Я сначала думал, что это «утка», а потом понял, что все серьезно. Не знаю, в чем сейчас загвоздка, но для Матвея это было бы неплохо. Да и в целом для России.

Елена Григорьевская