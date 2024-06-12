Наумов оценил решение «Зенита» продлить контракт с Михаилом Кержаковым

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал решение «Зенита» продлить контракт с голкипером Михаилом Кержаковым. Напомним, 37-летний футболист был основным вратарём петербургской команды в прошлом сезоне и помог «сине-бело-голубым» завоевать чемпионский титул.

«Думаю, что это правильное решение. Кержаков ещё может года два-три поиграть. Это надежный и стабильный вратарь», – цитирует Наумова Rusfootball.

Кержаков подписал контракт до конца следующего сезона. За свою карьеру Кержаков 6 раз становился чемпионов России. Михаил является воспитанником петербургского «Зенита».